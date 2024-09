HC Panter pikendas võiduseeria viiele mängule

Kui laupäeval alistati Haabersti jäähallis Riia Prizma nelja väravaga, siis pühapäeval saadi kodujääl 8:3 (3:1, 2:2, 3:0) jagu leedulaste Vilniuse Punksist.

Pantrite kangelaseks tõusis Daniil Fursa, kes kostitas vastaseid kolme väravaga ja lisas enda kontole ka ühe söödupunkti. Samuti teenis neli resultatiivsuspunkti Nikita Puzakov, kes sai kirja ühe värava ja kolm tulemuslikku söötu. Ülejäänud Pantrite väravate eest hoolitsesid Niko Kivelä, Jegor Romanov, Tomi-Petteri Ansio ja Mihkel Võrang.

Pantrid on avavoorus saadud kaotuse järel võitnud viis kohtumist järjest ning liigatabelis asutakse kümne punktiga esikohal. Tuleb mainida, et Eesti klubi on pidanud võrreldes lähimate konkurentide HK Mogo ja Zemgalega kaks mängu rohkem.

Järgmise kohtumise peab Panter eeloleval kolmapäeval, kui võõrsil minnakse vastamisi tiitlikaitsja HK Mogoga.

Tabeliseis: 1. HC Panter 10 punkti (6 mängust), 2. Mogo 7 p (4), 3. Zemgale 6 p (4), 4. Energija Elektrenai 3 p (3), 5. Riia Prizma 2 p (3), 6. HS Riga 1 p (3), 7. Vilniuse Punks 0 p (3).