Maleolümpial triumfeerisid India koondised

India võidutses avatud klassis erakordselt ülekaaluka tulemusega – kümme matšivõitu ja üks viik ehk 22-st matšipunktist teeniti 21. Hõbemedali pälvis esimese asetusega USA (17 p) ja pronksi turniiri tiitlikaitsjana alustanud Usbekistan (17 p).

Võidukasse koosseisu kuulusid Gukesh Dommaraju, Rameshbabu Praggnanandhaa, Arjun Erigaisi, Vidit Gujrathi ja Pentala Harikrishna.

60. asetusega Eesti meeskond tuli 13 matšipunktiga 51. kohale. Viimases voorus tegi Eesti 36. asetusega Montenegroga 2:2 viigi, kusjuures kõikidel laudadel oli vastastel kõrgem reiting. GM Kaido Külaots võitis oma partii ning IM Tarvo Seeman ja GM Meelis Kanep mängisid viiki. Kokku osales avatud klassis 188 võistkonda.

Naiste turniiri võitis samuti India, kes kogus 22 matšipunktist 19. Pjedestaali madalamatele astmetele tõusid Kasahstan (18 p) ja USA (17 p).

38. asetusega Eesti naiskond kogus 14 matšipunkti, mis andis 169 naiskonna konkurentsis 33. koha. Viimases voorus alistati 56. asetusega Bosnia ja Hertsegoviina 2,5:1,5. Võitsid IM Mai Narva ja WFM Sofia Blokhin, viigi tegi CM Grete Olde.

India wins the 45th FIDE Women's #ChessOlympiad! ♟



Congratulations to Harika Dronavalli, Vaishali Rameshbabu, Divya Deshmukh, Vantika Agrawal, Tania Sachdev and Abhijit Kunte (Captain)! pic.twitter.com/zsNde0tspo