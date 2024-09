Kubassova lõi Ungaris värava, Kiss-Zlidnis kuulus taas põhikoosseisu

Kubassova kuulus mängus linnarivaali Budapesti Honvedi vastu Ferencvarose põhikoosseisu. Valitsev Ungari meister sai juba viiendal minutil värava näol tagasilöögi, kuid pausiks suutis Kubassova koduklubi viigiseisu taastada, kirjutab Soccernet.ee.

Naiskonnad heitlesid võrdselt, kuniks Kubassova 83. minutil juhtvärava lõi. Ferencvaros sai kokkuvõttes 3:1 võidu ning jätkab täiseduga. Tabeli tipp kuulub Györi ETO-le, kel on mängitud üks mäng enam ja kirjas samuti vaid võidud.

Eesti naiste koondise kapten Inna Kiss-Zlidnis sai Ungari tugevuselt teises liigas, mis on jaotatud kaheks divisjoniks, kirja hooaja kolmanda võidu. Põhikoosseisu kuulunud ning 75. minutil välja vahetatud Kiss-Zlidnis aitas koduklubi Budafoki 2:0 võidule Paksi üle. Kui mängitud on neli vooru, on Budafoki teeninud liidriga võrdselt kümme punkti, eelmises voorus lõi täismängu teinud 34-aastane eestlanna tiimi 3:2 võiduvärava.