VAATA OTSE | Kalju loodab Kalevi vastu teist kohta kindlustada

Koduses jalgpalli Premium liigas võõrustab teisel kohal olev Nõmme Kalju pühapäeval Tallinna Kalevit. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.20, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marko Lelov, stuudios on Aet Süvari.

Kõik kolm sellel hooajal Premium liiga raames toimunud omavahelist mängu on lõppenud Kalju 2:0 võiduga. Kalju on võitnud kaks mängu järjest väravate vahega 7:0, Kalev viimasest kolmest kaks, sealjuures alistati nädala alguses 3:2 Paide Linnameeskond.

Kalju paikneb liigatabelis teisel kohal, võidu korral edestataks lähimat konkurenti Florat kolme punktiga. Kalevi arvele on hooaja jooksul kogunenud 28 punkti, mis paigutab meeskonna tabelis seitsmendale kohale.

Hiiu kunstmurustaadionil kõlab avavile pühapäeval kell 14.30. Mängu peakohtunik on Martti Pukk, teda abistavad äärtel Riivo Stolts ja Henri Kuusk ning neljas kohtunik on Roman Daniljuk. Videokohtunik on Jagnar Jakobson, abivideokohtunikuna tegutseb Sander Saga.

"Kalev on hea meeskond ja kindlasti on neil suur tahtmine meid purustada. Peame oma trumbid lauda lööma ja kodune armosfäär annab sellele kindlasti tugeva panuse," kommenteeris mängu eel Kalju ründaja Alex Matthias Tamm.

"Nõmme on ainuke meeskond, kelle vastu pole me suutnud ainsatki punkti saada sellel hooajal. Viimane võimalus on tulemas," tõdes Kalevi treener Daniel Meijel.