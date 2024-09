Serviti teenis Balti liiga hooaja avamängus võidu

Sel nädalavahetusel algab käsipalli Balti liiga teekond Põlva Serviti jaoks ning jätkub Mistra jaoks. Viimane võõrustas ASK Zemessardze/RSU-d, alistades Läti klubi üldskooriga 27:22 (18:13). Serviti, kes mängis samuti kodus, läks vastamisi Murjaņi spordigümnaasiumi meeskonna ehk MSĢ-ga ning teenis hooaja esimese Balti liiga võidu skooriga 34:25 (14:13).

Balti liiga hooaja avamäng algas Mesikäpa Hallis närviliselt. Jürgen Rooba ja Alfred Timmo väravatest juhtima läinud Serviti üritas kahe-kolmeväravalist edumaad hoida, ent MSĢ võitles innukalt vastu. Nõnda oli mängu kümnendal minutil seis 6:4 ning 14. minutil juba 6:6. Seejärel leidis Serviti väravasoone uuesti üles ja oli kohtumise 19. minutiks 10:7 ees, kui värava viskas Carl-Eric Uibo. Esimene poolaeg lõppes Serviti napi 14:13 eduga.

Mängu teisel poolel leidis Serviti üles oma kindluse, mille najal hakati vastasest kaugenema. MSĢ hoiti stabiilselt kolme-nelja värava kaugusel kuni 50. minutini, misjärel skoorisid Kermo Saksing, Timmo ja Mathias Rebane, viies Serviti 29:22 ette. Seitsmeväravaline edu paisus ning mäng lõppes 34:25 eduga MSĢ üle.

Serviti ridadest olid resultatiivseimad Alfred Timmo üheksa ja Kermo Saksing seitsme väravaga.

Mistra pani koduväljakueelise esimestest minutitest saati maksma. Nõnda sai 5. minuti 5:3 seisust üsnagi kiirelt 8:3, kui 8. minutil tegi skoori Patrick Padjus. Mistra agressiivne mängustiil surus vastasvõistkonna ASK Zemessardze/RSU üha enam nurka ning kohtumise 16. minutiks oli Eesti klubi ees 12:6. Potentsiaalne pöördepunkt saabus 20. minutil, kui Läti klubi mäng hakkas sujuma ning kaotusseis vähenema. 25. minutiks hingas ASK Mistrale kuklasse skooriga 15:13, mis rääkis veel Mistra kasuks. Andris Celminši ja Serhii Orlovskyi väravad viisid Mistra poolajapausiks ette 18:13.

Teisel poolajal sujus mäng Mistrale sobivalt kuni 40. minutini, mil ASK lõi Mistra kindla edumaa taas kõikuma. Eesti klubi realiseerimisprobleemid avasid ASK-ile ukse ning 41. minutiks oli vahe kahanenud kolme värava peale. Lähemale Läti klubi ei lastud, sest väravad said kirja Serhii Orlovskyi, Urmas Rõuk, Aron Leppik ja Vahur Oolup, kes viskasid 48. minutiks seisuks 25:20. Mistra jõudis 55. minutil edu veel seitsmeväravaliseks kasvatada, ent lõppkokkuvõttes jäi seis 27:22, tähistades Eesti klubi võitu.

Mistra resultatiivseim oli Serhii Orlovskyi üheksa väravaga, talle järgnes Andris Celminš viis väravaga. Pühapäeval vahetavad Eesti klubid vastaseid: Mistra võõrustab MSĢ võistkonda ning Serviti läheb kodus vastamisi ASK Zemessardze/RSU meeskonnaga.