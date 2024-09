Hein hoidis taaskord Hispaanias seljataguse puhtana

Valladolidi väravas seisnud Heina jaoks oli see hooaja kolmas nullimäng. Mõlemad meeskonnad said ühe hea võimaluse skoori avada, kuid Hein tõrjus avapoolajal vastase löögi ja Valladolid ei suutnud ka oma võimalust ära kasutada.

Võõrustaja tegi kokku 15 pealelööki, külalised ühe vähem - Heina arvele jäi kolm tõrjet.

Valladolid võitis oma hooaja avamängu, kuid on pärast seda teeninud kaks viiki ning kolm kaotust. Viie punkti ja väravate vahega 2:13 asetsetakse liigatabelis 17. kohal ehk täpselt väljalangemistsooni kohal. Ka Sociedad on kogunud viis punkti, kuid väravate vahe tõttu on nad eestlase koduklubist ühe koha võrra kõrgemal.

Valladolidi järgmine mäng toimub teisipäeval, kui võõrsil minnakse vastamisi Sevillaga.