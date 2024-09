Nisu võidutses Hiinas soolorünnaku järel, esinelikus kolm eestlast

Eestlaste vahele mahtus Colombia rattur Luis Carlos Chia (Huansheng-SCOM-Taishan Sport Team), vahendab ejl.ee.

"Esimene etapp oli tehnilisel ringil, kus oli palju kurve ja enamus aega sadas vihma. Tunne ei olnud täna jälle just hea, aga kohati kannatas vajutada," kirjutas Nisu sotsiaalmeedias.

"Sõidu alguses sai umbes kaheksa meest eest ja meilt oli Gleb sees. Üritasin sinna üksi järele sõita, kuid natuke jäi puudu. Korra arvasin, et sõit on juba tehtud, aga siis näitas Laas Glebile, et ta ees tööd ei teeks, kuid tema sai aru, et ta peab eest maha jääma. Seejärel tegime grupi ees kõvasti tööd, et teised jooksikud ka kätte saada," lisas rattur.

Teistest eestlastest sai Karl Patrick Lauk (Huanheng-SCOM-Taishan Sport Team) 14. ja Gleb Karpenko (Ferei Quick-Panda Podium Mongolia; +0.54) 25. koha,