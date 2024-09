Embiid sidus oma tuleviku Philadelphiaga

30-aastase Embiidi senine leping kestis 2026. aastani ja uus leping võib seda pikendada mehe karjääri lõpuni. Meedias levivate teadete kohaselt on kolme aasta pikkuse lisa väärtus 193 miljonit USA dollarit.

Kamerunis sündinud Embiid tänas reedel avaldatud teates meeskonna juhte John Harrist ja David Blitzerit. "Ma alustasin Sixerina ja tahan olla siin kogu oma karjääri," sõnas ta klubi saadetud teate vahendusel.

"Mul ei olnud 20-aastase Kameruni poisina aimugi, kui õnnelik ma olen, et mind valis Philadelphia. Tõusudest ja langustest hoolimata on linn ja fännid olnud taga. Ma olen tänulik, kuidas nad on mind omaks võtnud."

"Tahan tänada Joshi, Davidit ja kogu klubi organisatsiooni. Philadelphia on kodu ja on aeg tuua sellele kogukonnale NBA meistritiitel."

Philadelphia on sel suvel täiendanud meeskonda vabaagendi staatuses olnud Paul George'iga. Samuti sõmis uue maksimaalse pikkusega lepingu tänavu tähtede mängule valitud mängujuht Tyrese Maxeyga.

Keskmängija positsioonil tegutsev Embiid on pallinud NBA-s kaheksa hooaega. Kuigi teda on seganud ka vigastused, siis on selle aja jooksul kogunenud 433 põhihooaja kohtumist, mille jooksul on Pariisi olümpiavõitja kogunud keskmiselt 27,9 punkti ja 11,2 lauapalli.

Viimasel hooajal mängis Embiid küll vaid 39 kohtumises, aga tema keskmine punktisaak 34,7 tähistab karjääri rekordit. Eelnevalt ehk 2023. aastal valiti ta ka liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks.