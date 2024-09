Virves loodab kodusel MM-rallil Rally1 masinasse istuda

Eesti rallisõitja Robert Virvese head etteasted MM-sarjas on kasvatanud lootust, et ühel hetkel võib ta saada ka Rally1 masina rooli.

WRC promotsioonifirma spordipeadirektor Peter Thul on hiljuti kinnitanud, et Virves on "kindlasti üks nimi nimekirjas", kuigi lisas, et nimekiri on väga pikk.

Autoralli MM-sarja korraldajad on teinud viimasel ajal jõupingutusi, et nooremad sõitjad saaks samuti tippklassi autode ehk Rally1 masinate seas mõõtu võtta. Näiteks Martinš Sesks ja Sami Pajari on tänavu nende toel selles masinaklassis väga edukalt debüteerinud.

"Ma väga loodan," kommenteeris Virves oma Rally1 võimalusi väljaandele DirtFish. "Ma arvan, et see on väga hea ja õige asi, mida nad praegu Martinši ja Samiga teevad. Ma arvan, et nii peabki tegema, sest muidu tundub, et noortel sõitjatel pole šanssi nende autodega sõita."

"Martinš ja Sami näitasid oma esimestel rallidel nende autodega väga head kiirust ja see andis mulle lisalootust."

24-aastane Virves on tänavu WRC2 arvestuses teinud kaasa neli rallit. Seejuures Kreekas lõpetas ta teisel ja Poolas kolmandal kohal.

"Ma olen näidanud, et suudan olla WRC2 tasemel väga konkurentsivõimeline ja kui saan teha järgmisel aastal täishooaja, siis oleks Rally Estonia väga hea hetk sellesse masinasse istuda," sõnas eestlane.

Järgmisel hooajal on kavas 14 MM-etappi. Rally Estonia on kavas kaheksanda etapina juuli keskpaigas, aga erinevalt paarist viimasest hooajast loodab Virves teha kaasa täishooaja ja koguda kogemusi erinevatel teepinnastel.

"Ma tõesti loodan, et saan teha järgmisel aastal täishooaja. Ja kindlasti tahan ma sõita igal võimalikul pinnasel ehk kasutame talve võimaluse korral mõneks asfaldiralliks."

"Ma arvan, et oleme näidanud seda, mida selleks vaja on," jätkas eestlane. "Mõistagi ei ole ma praegu nii stabiilsed, aga see pole nii suur asi, kui mul pole võrredes teiste tippsõitjatega nii palju kilometraaži."