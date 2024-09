Swiatek ei kaitse Pekingis tiitlit, ohus koht maailma esireketina

Maailma esireket Iga Swiatek teatas reedel, et ei mängi Pekingis toimuval WTA 1000 turniiril, kus ta pidanuks kaitsma mullust tiitlit. See avab ukse esireketi kohta jahtivale Arina Sabalenkale.

Swiatek loovutas mullu Pekingis teel tiitlini vaid ühe seti, kui lõpetas poolfinaalis turniiri eel US Openi võitnud Coco Gauffi 16-mängulise võiduseeria ning alistas siis finaalis Ljudmila Samsonova. Tänavu on Swiatek võitnud neli WTA 1000 kategooria turniiri, ent loobus sel nädalal kurnatusele viidates ka Soulis mängimast.

"Olen isiklikel põhjustel sunnitud Pekingi turniirist loobuma. Mul on väga kahju, sest veetsin seal eelmisel aastal mängides ja triumfeerides suurepäraselt aega. Lootsin väga seal tagasi olla. Tean, et fännid näevad seal väga head tennist ja mul on kahju, et ma ei ole seekord seal," teatas poolatar sotsiaalmeedia vahendusel.

Maailma edetabelis on Swiatekil esireketina praegu 10 885 punkti ning teisel kohal olev Arina Sabalenka kaotab talle 2169 punktiga, aga kuna poolataril läheb maha 1000 ja valgevenelannal mulluse veerandfinaali eest vaid 215 punkti, võib nende vahe Sabalenka turniirivõidu korral nädala pärast kahaneda vaid 384 punktile Swiateki kasuks.

Tänavu USA lahtised võitnud Sabalenka on korra poolatarilt maailma esireketi tiitli enda nimele võtnud, see juhtus mullu septembris ning kestis kaheksa nädalat, mille järel kerkis Swiatek taas esikohale ja on seal püsinud tänaseni.