Bayern tegi manalateele läinud legendi auks kauni žesti

Allianz Arena lõuna- ja lääneküljel asuv tänav Werner-Heisenberg-Allee nimetatakse ümber Franz-Beckenbauer-Platz 5-ks. Muudatus jõustub järgmise aasta 7. jaanuaril, mil möödub täpselt aasta Beckenbaueri lahkumisest.

"Kogu meie perele valmistab palju rõõmu, et Franzi mälestust austatakse erilisel viisil. Franz on Müncheni poeg, kes oli alati uhke oma kodulinna üle. Bayern on klubi, kus ta mitte ainult jalgpallurina, vaid ka inimesena koduselt tundis," kommenteeris Beckenbaueri lesk Heidi.

"Franz-Beckenbauer-Platz ja number 5 – see on Bayerni keisrile kohane aadress. Franz Beckenbauer on Bayernis kodus – dahoam nagu me Baierimaal ütleme. Tema mälestus elab edasi mängust mängu," sõnas Bayerni president Herbert Hainer.

Müncheni linnapea Dieter Reiter lisas, et tänava nimetamine on kõrgeim au, mida Müncheni linn saab postuumselt anda. "See žest on märk meie sügavast austusest ja tunnustusest Franz Beckenbaueri vastu. Franz oli üks vägevamaid sportlasi, keda meie linn on kunagi näinud. Oma sportliku edu ja pühendumusega jalgpallile jättis ta Saksamaa spordimaastikule püsiva jälje. Tema rahulik, humoorikas olek ja väljendusviis jäävad igaveseks osaks Müncheni elulaadist."

78 aasta vanuselt elavate seast lahkunud Beckenbauer debüteeris Bayerni esindusmeeskonnas 1964. aastal ning võitis sünnilinna klubi ridades neli Saksamaa meistritiitlit, neli Saksamaa karikat ning ka kolm Euroopa karikat, mis on Meistrite liiga eelkäija. Ühtlasi valiti ta Bayernis mängides kahel korral (1972, 1976) maailma parimaks mängijaks.