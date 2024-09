Eestit esindav iluuisutaja langes seksuaalrünnaku ohvriks

Viimastel aastatel Eestit mitmel iluuisutamise tiitlivõistlusel esindanud jäätantsija Solene Mazingue avaldas, et langes seksuaalrünnaku ohvriks.

Marko Jevgeni Gaidajenko prantslannast paariline avaldas Instagramis emotsionaalse video ja postituse, milles kirjeldas, kuidas teda rünnati eelmisel hooajal toimunud võistlusel.

"Paljud minu jälgijatest on kindlasti märganud, et ma pole viimasel ajal sotsiaalmeediasse midagi postitanud. Te kirjutasite mulle ja tundsite muret. Täna on õige aeg sellest rääkida," alustas Mazingue.

"Ma ei unusta eales seda eelmisel hooajal toimunud võistlust. See algas nagu iga teine, kuid siis muutus kõik. Tol päeval langesin teise sportlase seksuaalrünnaku ohvriks. Sel hetkel jäi aeg seisma ja koos sellega kadus ka minu hääl. Ma jäin nädalateks vait, täielikku üksindusse. Ma ei julgenud sellest kellelegi rääkida," jätkas ta.

"Kuid üks päev leidsin endas piisavalt jõuda, et sellest lähedastele rääkida. Nad tuletasid mulle meelde, et ma pole üksi ja vaikimine ei tohiks muutuda mulle koormaks. Tänu neile langetasin raske, ent samas vajaliku otsuse – ma otsustasin kohtuteed alustada. Ma ei luba süüdlasel karistuseta pääseda."

Mazingue lisas, et on juhtunust valmis edasi liikuma ning võtab sotsiaalmeediast oma heaolu huvides pausi. "Mõistan, et minu postitus toob endaga kaasa palju küsimusi. Palun ärge tehke rutakaid järeldusi."

21-aastane Mazingue on koos Tallinnast pärit Gaidajenkoga võistelnud alates 2021. aasta algusest. Tänavu jaanuaris Kaunases toimunud Euroopa meistrivõistlustel saavutati 20. koht ning märtsikuisel MM-il lõpetati 33. kohal.