Tänak mullusest Tšiili võidust: sellest on raske midagi kaasa võtta

Eelmisel etapil Kreekas Hyundai kolmikvõiduni aidanud Tänaku sõnul on Tšiili ralli võrreldav Soomega. "Eelmisel korral olid Tšiili teed väga abrasiivsed, mis tegi rehvide säästmise keeruliseks, kuid autole see nii karm polnud. Samas sõitjate jaoks oli Tšiili üpris nõudlik, sest seal oli segu kiiretest ja aeglastest lõikudest – sarnaselt Soomega. Tšiili pakub igale maitsele midagi, aga eelkõige on see sõitjate ralli," sõnas eestlane pressiteate vahendusel.

Tšiili kuulub MM-sarja kalendrisse viiendat korda, kuid võidusõiduks on seni läinud ainult kahel korral. 2020. aastal jäi mõõduvõtt riigis toimunud rahutuste tõttu ära ning aasta hiljem sai etapile saatuslikuks koroonapandeemia. Tänak võttis aga 2019. ja 2023. aasta etappidest maksimumi, lõpetades mõlemal korral pjedestaali kõrgeimal astmel.

"Varasem kogemus tuleb alati kasuks, kuid meie mullusest võidust on raske midagi kaasa võtta, sest tänavu võistleme uues võistkonnas ja uue autoga. Ilmaolud võivad samuti mõjutada, sest seal on varemgi keerulised tingimused olnud. Auto peab väga hästi toimima ja andma meile enesekindlust. Peame andma endast maksimumi ning kindlasti jahime võitu," lisas Tänak.

Tänak on kolm etappi enne hooaja lõppu sarja üldarvestuses tiimikaaslase Thierry Neuville'i järel teisel kohal. Kahte paremat lahutab 34 punkti. Lisaks neile istub Tšiilis Hyundai rooli Esapekka Lappi, kes oli viimati võistlustules kodusel Soome rallil.

Tšiili ralli toimub 26. septembrist 29. septembrini. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.