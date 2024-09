Šoti snuukriäss küündis märgilise tähiseni

1992. aastal profidebüüdi teinud Higgins jõudis tuhande century break'ini turniiri kaheksandikfinaalis, kus ta pidi tasavägise lahingu järel tunnistama maailma kolmanda numbri Mark Alleni 4:3 paremust. Kogenud šotlane sooritas century break'i nii kolmandas kui ka viiendas freimis, neist teine tähistas karjääri tuhandendat.

Esimesena küündis tuhande century break'ini seitsmekordne maailmameister Ronnie O'Sullivan, kes sai sellega hakkama juba 2019. aastal.

"Ma olen snuukrit nii kaua mänginud, et sellise verstapostini jõudmine teeb mind väga uhkeks," sõnas Higgins. "Kui täiesti aus olla, siis ma tahtsin tuhandeni jõuda enne Juddi (Trump - ERR). Mul oli tema ees 14 aasta pikkune edumaa. Ronnie järel teine olla on väga hea saavutus, ikkagi kõigi aegade parima mängija järel. Judd läheb minust kohe mööda ja tõenäoliselt ületab ka Ronnie rekordi," lisas 31-kordne reitinguturniiri võitja.

