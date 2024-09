Kristin Tattar asus Vermontis liidriks

Tattar kogus tosina esimese rajaga tulemuse miinus neli, aga seejärel tuli sisse ka üks bogey. Viimase viie raja peale sai eestlanna aga taas tulemuse miinus neli ehk kokkuvõttes lõpetas ta päeva miinus seitsmega.

Tattarist kahe viske kaugusele jääb ameeriklanna Ohn Scoggins, kes alustas lausa nelja birdie'ga järjest, aga järgneva nelja raja peale kogunes lausa kolm bogey't.

Kolme viskega kaotavad Tattarile - kes mullu krooniti samal rajal maailmameistriks - neli mängijat: ameeriklannad Rebecca Cox ja Haily King ning soomlannad Henna Blomroos ja Silva Saarinen.

Teine Eesti naine Maria Liivamägi sai esimesel päeval tulemuse pluss üheksa, mis annab 40. koha.

Jeffersonville'is võisteldakse pühapäeva, 22. septembrini.