Teemantliiga auhinnafond kasvab

2025. aasta auhinnapoti kogusumma on 9,24 miljonit USA dollarit. See on pea kolmandiku kõrgem kui perioodil 2021-2024, mida mõjutas suuresti koroonaviiruse pandeemia.

Kui siia lisada starditasud, siis kasvab sportlaste auhinnafondi umbes 18 miljoni USA dollarini. Lisaks investeerivad korraldajad ka mitmetesse tugiteenustesse nagu reisimine ja transport, majutus, meditsiin ja füsioteraapia.

Uue süsteemi järgi on iga 14 osavõistluse auhinnafond pool miljonit USA dollarit ning lisaks läheb finaaletapil Zürichis jagamisele 2,24 miljonit USA dollarit. Auhinnarahad on võrdsed nii meestele kui ka naistele.

Järgmise hooaja Teemantliigaga tehakse algust 26. aprillil Hiinas Xiamenis ja nädal hiljem jätkatakse samuti Hiina linnas Suzhous. Zürichi finaaletapp on kavas 27.-28. augustil.

Maailma kergejõustiku tippsari Teemantliiga käivitati 2010. aastal.