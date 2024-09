Meeste karikavõistlused avab Viimsi ja Kehra duell

Käsipalli karikavõistlustel selgitavad Viimsi ja Kehra esmalt kahe mängu kokkuvõttes poolfinaali pääseja. Seejärel kohtuvad nelja parema hulgas Viljandi HC ja Mistra ning veerandfinaali võitjat ootab samas faasis ees Põlva Serviti. Võitja selgitatakse 7. detsembril toimuvas finaalis teisena mainitud paari koduväljakul.

Karikavõistluste esimeses ringis kokku minevad Viimsi ja Kehra ei ole nendes koosseisudes veel kohtunud. Viimati kui Viimsi nime kandev meeskond 2019. aastal lõppenud hooajal täiskasvanute tasemel mängis, võtsid kehrakad kindlad võidud. "Osa võistkonnas treenis suvel kahel korral päevas ning saime pidada tõhusa laagri Käärikul," alustas Viimsi mängumees Karmo Harju.

"Sel nädalal oleme treeningutel pisut koormust vähendanud, et algavaks hooajaks valmis olla. Kuigi meeskonna nimi on meil uus, siis enamus mängumehi on mulle tuttavad ja kõigil treeningutel silmad säravad. Klubi poolt on tervel tiimil võimalus treenida niipalju, kui soovime," jätkas paremas ääres palliv mees.

"Kindlasti on mõlemal meeskonnal soov end tõestada. Meil uue tulijana ning Kehra tahab näidaat, et hooaja avamäng ei olnud nende taseme näitaja. Loodetavasti tuleb saali palju poolehoidjaid ning suudame neile nauditavat käsipalli pakkuda. Paneme möllu püsti," lõpetas Harju.