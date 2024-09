Belgia tipprattur sõlmis tavatu lepingu

30-aastase van Aerti senine leping Vismaga oleks lõppenud 2026. aasta lõpus, kuid uue lepinguga jääb ta Hollandi tiimis sõitma kuni jaksu jagub. "Tegemist on spordimaailmas ainulaadse lepinguga, kuid kumbki osapool ei pidanud selle üle kaua mõtlema," kommenteeris Visma tegevjuht Richard Plugge.

Van Aert lisas omalt poolt, et tunneb end Vismas koduselt. "Otsustamiseks väga palju aega ei kulunud, sest Visma pakub parimat tugitiimi ja varustust. Võlgnen suure osa oma edust just Vismale. Lisaks tunnen end Vismas koduselt, mis on minu jaoks väga oluline. Viimased viis aastat on suurepäraselt möödunud ja tahan samamoodi jätkata. Seetõttu otsustasin end Vismaga igaveseks siduda, mulle valmistab see ainult heameelt."

Karjääri alguses cyclo-crossis maailma tippu tõusnud ja kolmekordseks maailmameistriks kroonitud Van Aert liitus Vismaga 2019. aastal. Sellest ajast saadik on mitmekülgne belglane võitnud kaks olümpiamedalit, neli maanteesõidu MM-hõbedat, mitmeid mainekaid ühepäevasõite ning noppinud etapivõite nii Prantsusmaa kui ka Hispaania velotuuril.