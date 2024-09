Viljandi HC jätkab eurosarja raskest seisust: parandada saab igat aspekti

Euroopa karikasarjas selgub edasipääseja kahe mängu kokkuvõttes, mis tähendab, et viljandlastel seisab ees raske ülesanne. "Võib öelda, et parandada saab kõiki aspekte. Ega me esimeses kohtumises palju ei õnnestunud. Väravas ei jäänud mina ette ja tegime palju lihtvigu. Probleeme oli ebakõladega kaitses ja visete täpsusega rünnakul. Ehk oli pisut tunda eurosarja krampi," alustas Viljandi HC postide vahel seisev Rasmus Ots.

Kui Viljandi HC sai kahe euromängu vahel puhata, vigastusi ravida ning laupäevasele kohtumisele keskenduda, siis rumeenlased pidasid kohtumise ka kohalikus liigas. 2019. aastal Euroopa liiga trofee pea kohale tõstnud CSM pidi Potaissa Turdalt vastu võtma kaotuse. See omakorda kukutas nad meistrisarjas üheksandale kohale.

"Suurim eesmärk on iseendale tõestada, et me suudame ka sellise tiimiga mängida. See ei pea tingimata tähendama, et ma luban, et me võiduga naaseme. Kuid me ei tohiks rongi alla jääda, peame vältima pikki väravata perioode ning tahaks, et vastane peab ikka 60 minutit pingutama. Tahaks pea püsti Rumeeniast naasta," jätkas Ots.

Viljandi HC ei ole eurosarjast esimesest osaletud ringist varem edasi liikunud. "Eurosarjas on juba osalemisel omad positiivsed küljed. Eelkõige saame võistkonnana ja poisid individuaalselt välismängu kogemuse. Seegi kord saime põneva vastase ning hea on näha tugeva käsipalliriigi taset. See on meie jaoks heaks võrdluseks," lisas 32-aastane puurilukk.

"Võõrsil mäng on alati omamoodi kogemus. Eeldame, et Rumeenia puhul on palju rahvast saalis ja hall peaks kõvahäälselt kõlama. Selline keevaline publik valmistab ka meie noori ette selleks, et kui kunagi peaks mõnda piiritagusesse klubisse pääsema, siis ei löö kohe põhja alt ära," lõpetas Ots.