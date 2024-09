Jalgpalliajakirjanik meenutas Schillacit: nagu sugulane oleks surnud

Schillaci läks Itaalia jalgpalliajalukku 1990. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlustel, kui ta lõi kodusel suurvõistlusel kokku kuus väravat ning pälvis sellega ka turniiri parima mängija auhinna. Itaallased pidid leppima pronksiga, sest jäid poolfinaalis Lääne-Saksamaale alla, aga Schillaci lõi pronksimängus Inglismaa vastu ka võiduvärava.

Kolmapäeval lahkus legendaarne ründaja 59 aasta vanuselt meie seast. "Ma mõtlesin, et mis mõttes. Teadsin, et ta oli haiglas raskes olukorras, sest tal oli vähk, aga kõik mõtlesime, et ta saab korda ja tagasi püsti," ütles jalgpalliajakirjanik Angelo Palmeri Vikerraadiole.

"Nagu sugulane oleks surnud. Kõik mälestused tulid meelde," ütles Palmeri.

Barist pärit ajakirjanik rääkis, et tal õnnestus oma kodulinnas ka kahel mängul käia. Teine oli pronksimäng, mil Schillaci 86. minutil penaltipunktilt võiduvärava lõi. "Ma olen nii uhke, et olin sel päeval staadionil ja elasin kaasa, elasin kaasa terve turniiri. Hoian seda mälestust," sõnas Palmeri.

Schillaci veetis oma karjääri esimesed seitse hooaega Itaalia madalamates liigades Messina klubis, kuid lõi 1988-89 hooajal esiliigas 23 väravat, misjärel siirdus Juventusesse ning sai ka koondisekutse. "Aga ta ei olnud algkoosseisus. Ta sekkus [avamängu] teisel poolajal ja sealt legend algas. Meie jaoks on ta kangelane, isegi kui on üks turniir," rääkis Palmeri.

"Kui tahaks võrrelda kellegagi minevikust, siis ta on sarnane Paolo Rossile. 1982. aasta MM-il Hispaanias, kui Itaalia krooniti maailmameistriks, ta lõi samuti kuus väravat," lisas ajakirjanik.

Kokku tõmbas Schillaci koondise särgi selga 16 mängus, kuid pärast 1991. aastat ta enam rahvusmeeskonda ei kuulunud. Ta mängis aastani 1994 Itaalias veel Milano Interi eest, kuid kolis seejärel neljaks hooajaks Jaapanisse, kus lõi Jubilo Iwata eest kokku 56 väravat.

"Hiljem oli ta veel nii palju legend, et kui läks mängima Jaapanisse, ta oli jumal. See oli uskumatu," sõnas Palmeri.

Schillacile tegid muuseas järelehüüu Juventuse ja Milano Interi klubid, kaaskoondislane Roberto Baggio ning Itaalia peaminister Giorgia Meloni. "Jalgpalliikoon on meie hulgast lahkunud. Ta oli mees, kes sisenes itaallaste ja spordifännide südametesse. Aitäh emotsioonide eest, et panid meid unistama, tähistama, embama ja oma lippu lehvitama," sõnas peaminister.