Serviti ja Mistra panevad proovile Läti klubid

Eelmise hooaja hõbe Põlva Serviti on seni jooksnud väljakule vaid ühe korra ning seda eelmisel nädalal, kui meistriliigas alistati võõrustaja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ülekaaluka 40:19 (21:9) tulemusega. Nõnda on meeskond saanud ettevalmistustöid teha aeglasema taktimõõdu järgi.

"Eelhäälestus on olnud pigem rahulik. Paari meest kimbutavad erinevad lihas-liigese mured, aga üldpilt on positiivne ning emotsioon treeningutel hea," kommenteeris üks Serviti võtmemängijatest Alfred Timmo.

Kui laupäeval ootab ees uustulija MSG ehk Murjani spordigümnaasiumi noor meeskond, kelle vastu varem mängitud pole, siis pühapäeval minnakse vastamisi tuttava ASK Zemessardze/RSU-ga. Varasemalt on Serviti teeninud ASK-i vastu kindlaid võite ning kui Põlva meeskond jõudis eelmisel hooajal tabelitippu, siis Läti võistkond paigutus tabeli lõpupoole.

Et Serviti hooaeg on alanud tavalisest vaiksemalt, võtavad Balti liiga avakohtumised ka esimeste kodumängude kuju. "Loodetavasti suudame sel nädalavahetusel kodupublikule pakkuda atraktiivset käsipalli," sõnas Timmo.

Erinevalt Servitist on Mistral juba soojendus tehtud. Eesti klubi startis võimsalt, kui võõrsil alistati ASK Zemessardze/RSU numbritega 38:18 (21:8). Järgmine vastane, kelleks oli Viljandi, pidi samuti pettuma – mitte ainult ei võitnud Mistra tulemiga 24:18 (12:7), vaid Põhja-Eesti meeskond teenis ka topelt võidupunktid, sest mäng toimus nii Balti liiga kui ka Eesti meistriliiga arvestuses.

Kuna Serviti ja Mistra laupäevased ja pühapäevased vastased roteeruvad, seisab Mistral ees taaskohtumine ASK-iga. Seekord aga kodusaali seinte vahel. Kas ka sel nädalavahetusel leiab aset sarnane triumf näitab aeg. "Ma usun, et meeskonnal on tunne päris hea. Hetkel vaatame läbi taktikalist poolt ning kuna vastastest ka midagi juba teame, siis keskendume rohkem oma asjadele," lausus Mistra värske liige Vahur Oolup.

Sarnaselt meeskonnakaaslastele Ilja Kosmirakilei ja Andris Celminšile kinnitas ka Oolup, et nii mõndagi on veel vaja viimistleda: "Kuna tiim on suhteliselt uus ning hooaeg ka veel täitsa alguses, siis eks kokkumäng vajab kindlasti veel lihvimist, aga teeme selle nimel iga päev tööd ja küll see ka lõpuks vilja kannab."

Kui see nädal pallitakse veel naabritega, siis järgmisel nädalal minnakse omavahel kokku, kui Mistra võõrustab 27. septembril Servitit.