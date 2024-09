Toyota peab Katsuta ja Pajari osas otsustama, viie auto variant on laual

Toyota autorallimeeskonnal on järgmise hooaja suhtes vaja langetada suuri otsuseid, sest Kalle Rovanperä naasmise ja Sami Pajari tõusu tõttu on neil viis kõrgetasemelist sõitjat. Tiimipealik Jari-Matti Latvala avaldas lootust, et kõigile leitakse koht, aga avaldas samas, et läbirääkimised käivad.

Toyota teatas eelmisel nädalal, et septembri lõpus toimuvaks Tšiili ralliks istub ühe Rally1 auto rooli Takamoto Katsuta asemel hoopis soomlane Sami Pajari, kes tegi sel hooajal kodurallil oma Rally1 debüüdi. 22-aastane Pajari saab võistelda ka Kesk-Euroopa rallil, kuid hooaja viimaseks ralliks peaks taas Katsuta võistlustulle naasma.

Võistkonnal on aga järgmiseks hooajaks teha nii mõnigi otsus või vangerdus, sest praeguse seisuga on Toyotal viis kõrgetasemelist sõitjat. Elfyn Evans jätkab järgmisel hooajal tavapäraselt, kuid tänavu osalise töökoormuse võtnud kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä peaks naasma. Valemisse kuulub ka Sebastien Ogier, kes on sel hooajal samuti osaliselt võistelnud.

Kuivõrd igal rallil osalevad võistkonnad kolme autoga, on eelmainitud nimed paberi peal selgelt Toyota parim võimalus MM-sarjas konkureerida. Aga mis saab noorest Pajarist ning sel hooajal vaid korra pjedestaalile pääsenud Takamoto Katsutast?

"Ütleme nii, et me vaatame oma noorte sõitjate programmi ja tahame kindlasti tulevikku investeerida," ütles tiimipealik Jari-Matti Latvala portaalile DirtFish. "Tahame noori sõitjad harida, Sami selgelt sobib meie plaanidesse. Aga meil on veel Taka ja tahame, et Taka saaks samuti võimaluse areneda, sest teame, et tal on kiirust."

Portaal kirjutas tiimiallikale tuginedes, et Toyota jaoks on laual ka variant viie autoga rallidel osaleda, kuid sel juhul teeniksid vaid kolm MM-sarjas punkte. "Ärgem unustagem, et Rally2 autod on ka olemas. Kas Toyota paluks Takal WRC2 minna? Raske ette kujutada, aga kui Rally1 autode osas läheb logistika liiga keeruliseks, oleks ilmselt parem, kui Sami sõidaks ise Rally2 autoga ja saaks kodus istumise asemel ikkagi kogemust," ütles allikas.

Tänavuse WRC hooaja lõpuni on sõita veel kolm rallit, Tšiili ralli algab 26. septembril. Sellele järgneb 17. oktoobril alguse saav Kesk-Euroopa ralli, hooaja lõpetab 21. novembril algav Jaapani ralli.