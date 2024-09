Operatsioonil käinud Svitolina tõmbas hooajale joone alla

"Kahjuks kuulub minu tänavune hooaeg nüüd ajalooraamatutesse," kirjutas 30-aastane Svitolina ühismeedias. "Kuna täna käisin jalaoperatsioonil, et saada lahti murest, millega olen kogu aasta pidanud toime tulema."

"See oli sama probleem, mille tõttu pidin eelmisel aastal hooaja pooleli jätnud ja see on mind seganud suurema osa tänavusest hooajast," jätkas ta. "Sellega oli üha raskem toime tulla ja see hakkas juba lisaks tennisemängimisele mõjutama ka mu igapäevaelu."

Svitolina kinnitas, et plaanib siiski karjääri jätkata. "Mul on hea meel, et mul on nüüd võimalus keskenduda taastumisele ja naasta tugevamana," kirjutas ukrainlanna. "Annan endast kõik, et väljakule naasta ja võistelda kõrgeimal tasemel. Tänan kõiki, kes on mind toetanud ja julgustanud sel keerulisel ajal. Teie armastus ja positiivsus tähendavad minu jaoks väga palju, ootan juba, et saaksin teid kõiki 2025. aastal taas näha."

Svitolina jõudis tänavu nii Austraalia kui Prantsusmaa lahtistel kaheksandikfinaali ja Wimbledonis veerandfinaali. Hooaja jooksul sai ta kaks võitu esikümnemängijate üle – Wimbledoni kolmandas ringis alistas ta tuneeslanna Ons Jabeuri, kes oli sel hetkel kümnes ning Pariisi olümpial ameeriklanna Jessica Pegula, kes oli toona kuues. Viimati mängis Svitolina USA lahtistel, kus kaotas kolmandas ringis kolmes setis Coco Gauffile.