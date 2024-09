Tai WTA turniiril peeti viimase 13 aasta pikim naiste tennisematš

Siegemund (WTA 99.) alistas neli tundi ja üheksa minutit kestnud matšis hiinlanna Wang Xiyu (WTA 62.) 7:6 (3), 4:6, 7:6 (1).

See oli tänavu WTA karussellil 59. matš, mis kestnud üle kolme tunni, aga üle 13 aasta esimene, mis läinud üle nelja tunni – viimati mängisid naised nii kaua 2011. aastal, kui Austraalia lähistel alistas Francesca Schiavone Svetlana Kuznetsova neli tundi ja 44 minutit kestnud kohtumises.

Kõigi aegade tabelis on Siegemundi ja Wangi matš neljandal kohal. Profitennise ajastu pikim matš WTA tasemel peeti 1984. aastal, kui Vicki Nelsonil kulus Jean Hepneri alistamiseks kuus tundi ja 31 minutit. Teisel kohal ongi selles tabelis Schiavone ja Kuznetsova matš ning kolmandal kohal 2010. aasta Austraalia lahtiste matš, kus Barbora Strycova alistas Regina Kulikova nelja tunni ja 19 minutiga.

Üldse on profitennise ajastu kõigi aegade tabelis nüüd viis WTA tasemel matši, mis on kestnud üle nelja tunni. ITF-i tasemel on olnud veel viis enam kui neljatunnilist mängu, neist üks kestis üle viie tunni.