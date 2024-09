Spordimuuseumis avati olümpiaplakatite näitus

Näitus, mis hõlmab kõiki seni toimunud suveolümpiamänge, toob esile olümpiaplakatite rolli nii mängude reklaamimisel kui ka nende visuaalse identiteedi loomisel.

Olümpiaplakatitel on olnud mängude ajaloo vältel oluline koht. Esimesed ametlikud plakatid said kiiresti olümpiamängude turunduse lahutamatuks osaks. 20. sajandi jooksul arenesid plakatite kujundusvõtted, kaasates uusi kunstistiile ja tehnoloogiaid, mis võimaldasid luua visuaalseid olümpiamängude ainulaadset vaimu jäädvustavaid meistriteoseid.

Näituse teeb eriliseks see, et plakatite kaudu on võimalik jälgida nii spordimaailma kui ka kultuurilise ja poliitilise konteksti muutusi, mis on kujundanud olümpiamängude identiteeti üle sajandi.

"Olümpiaplakatid ei ole ainult kunstiteosed, vaid need kannavad edasi ajastu vaimu ja sümboliseerivad rahvaste ühtsust," sõnas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liige Siim Randoja.

"Uus näitus annabki külastajatele suurepärase võimaluse tutvuda plakatitega, mis on olnud olümpialiikumise visiitkaardiks ja muuhulgas on näitusel lähema vaatluse all ka Pariis 2024 ametlik plakat," lisas Randoja.

Näituse külastajad saavad tutvuda kõikide suveolümpiamängude ametlike plakatite ning nende kujunemislooga.

Näitus on külastajatele avatud kuni 2025. aasta jaanuarini.