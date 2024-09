EOK premeerib kodusel EM-il medaleid võitnud judonoori

18-aastane Jakob Vares sai kuni sajakiloste noormeeste klassis hõbemedali. 16-aastane Emma-Melis Aktas teenis hõbedase autasu üle 78-kiloste neidude klassis. EOK premeerib mõlemat judokat 2000 euroga, Varese treener Priit Berg ja Aktase juhendaja Egert Ehari teenivad kumbki 1000 eurot.

EOK president Urmas Sõõrumaa kiitis kodupubliku ees vaimustava turniiri teinud noori sportlasi. "Mul on väga hea meel, et suutsite koduses Tallinnas endast medalivõitudeks maksimumi anda. Teis on kõvasti sisu ja potentsiaali, soovin teile edasiseks palju edu," ütles Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel juunioride klassis Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks 2000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.