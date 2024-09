Suri ajaloolise tähiseni jõudnud veerandmailer

Davisest sai esimene inimene maailmas, kes läbinud 400 meetrit 45 sekundist kiiremini. Rooma olümpiafinaalis edestas ta alles fotofiniši abil sakslast Carl Kaufmanni ja sai enda nimele maailmarekordi 44,9.

Kaks päeva hiljem kuulus ta Ameerika Ühendriikide võidukasse 4 x 400 meetri jooksu teatekvartetti, kes püstitas samuti maailmarekordi 3.02,2.

Davise saavutused teeb erilisemaks asjaolu, et tema teekond olümpiatriumfideni oli üsna käänuline ja 400 meetri jooksu juurde jõudis ta alles 26-aastaselt.

Alabamast pärit Davis osales USA vägede koosseisus Korea sõjas ja asus pärast seda õppima Oregoni ülikoolis, kus jagas ennast algul korvpalli ja kergejõustiku vahel.

Ühel hetkel keskendus Davis vaid kergejõustikule, aga tegeles enne 400 meetri jooksu kõrgus- ja kaugushüppega. Enne Rooma olümpiat oli tal 400 meetri jooksus kirjas vaid üheksa starti.

Aasta pärast olümpiamänge loobus ta aktiivsportlase karjäärist ninge keskendus õpetaja- ja treeneritööle. 1996. aasta Atlanta olümpiamängude eel tunnustati teda tõrvikukandja rolliga.

We are heartbroken to learn of the passing of Otis Davis, our first Olympic gold medalist.



He was a two-time Olympic champion (400, 4x400) at the 1960 Games in Rome and is one of the icons featured on the tower at Hayward Field.



https://t.co/i5kghFcp5I



You will be missed,… pic.twitter.com/BkYRf27w1t