Jalgpallikohtunike nädalat tähistati enam kui sajas võistlusmängus

Seekordsel, 1.–15. septembrini väldanud kohtunike nädalal suunati tähelepanu uuele kohtuniku ja kapteni dialoogi reeglimuudatusele, mis kannab endas ausa mängu ja vastastikuse lugupidamise põhimõtteid.

Kohtuniku ja kapteni dialoogi reeglimuudatus rakendus kõikides Eesti liigades septembrist, A. Le Coq Premium liigas viidi muudatus sisse juba suve keskpaigas.

"Kohtunike nädalal määrati tippliigade kohtunikud tegutsema koos regionaalkohtunikega, kes said kogenud kolleegidelt väärt kogemusi ja õpetussõnu, ka uue reegli rakendamise jaoks," selgitas EJL-i arendusdirektor Mihkel Uiboleht.

Lisaks sellele, et viiendat korda toimunud kohtunike nädal loob palju võimalusi noorte kohtunike jaoks, on see populaarne ka tippkohtunike seas. "Igapäevaselt A. Le Coq Premium liiga ja Esiliiga mänge teenindavate õigusemõistjate seas on meil praegu 71 aktiivset kohtunikku, kellest pea 90 protsenti olid kohtunike nädalal ametis," tõi Uiboleht näiteks.

Sel suvel uuendusena jalgpalli lisandunud kohtuniku ja kapteni dialoog tähendab, et kohtunikud selgitavad kaptenitele mängu ajal tehtud olulisemaid otsuseid ning selgituse ajal võib kohtunikuga rääkida ainult kapten, säilitades lugupidavat viisi. Kaptenil on vastutus, et tema võistkonnakaaslased austaksid kohtunikku, hoiaksid distantsi ning ei ümbritseks teda otsuste langetamise järel.

Mängijat, kes eirab oma kapteni rolli, lähenedes kohtunikule ja näidates üles lugupidamatuse või eriarvamuse märke, hoiatatakse kollase kaardiga. Kui kapten on väravavaht, tuleb üks väljakumängija nimetada tema asendajaks, kes esindab teda olukordades, kus väravavaht on kaugel.

Jalgpallihooajal teenindab Eestis iganädalaselt eri liigatasemetel kohtumisi ligi 400 kohtunikku. EJL korraldab regulaarselt ka kohtunike algkursuseid, kuhu oodatakse kõiki jalgpallihuvilisi alates 15. eluaastast. Järgmised kursused toimuvad 2025. aasta kevadel, eelregistreerimine on avatud EJL-i veebilehel.