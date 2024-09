Käit lõpetas liidri vastu vigastuspausi, aga Rapid kaotas

Külaliste kasuks tegid skoori Hildeberto Pereira 30. ja Dan Nistor 60. minutil (penaltist). Käit alustas varumeestepingilt, aga vahetati kohe teise poolaja alguses väljakule.

Ühtlasi lõpetas Käit vigastuspausi. Tal olid jäänud vahele kaks eelmist Rumeenia kõrgliiga kohtumist, samuti septembris Rahvuste liigas peetud Eesti koondise kohtumised.

Eelneva hooaja jooksul oli eestlane teinud kaasa kõik minutid.

Rapidi hooaeg pole alanud kergelt, üheksa vooruga on kirjas vaid üks võit, kuigi viike on tervelt kuus. See annab hetkel 16 klubi seas 11. koha. Cluj on aga kuue võidu ja kolme viigiga liider.