Mihkel Räim pälvis Hiinas kolmanda koha

Esikoha teenis Petr Rikunov (Oryol Region; 2:04.35), edestades Venezuela ratturit Carlos Torrest (Bross-GRC Cycling Team) ja Räime, vahendab EJL.ee.

"Läksime sõitma plaaniga, et kõik saavad võimaluse ja erilist taktikat ei teinud. Kõigi enesetunne oli väga halb, sest olime eelmistest sõitudest väsinud. Vahepeal oli kolm vaba päeva, millest 1,5 kulus reisimisele ja trenni tegime kolme päeva jooksul kokku 2,5 h. Ehk siis nn surnud ring ehk kehal oli vaja lasta puhata, aga samas teadsime, et see sõit tuleb selle võrra väga raske," rääkis Räim.

"Võistlusel oli viis meest eest ära ja siis me olime teises grupis, ent esimesed sõitsid kuskilt valesti ja nii saime nad 15 km enne lõppu kätte," jätkas Räim. "Ma olin oma tiimist üksi. Lõpus läksin võidu peale, aga jäin korra finišis kinni ja ei saanud paar sekundit vändata. Sinna läks teine koht kindlasti, aga võimalik, et oleks ka võitjaga napikaks läinud."

Teistest eestlastest sai Oskar Nisu (+0.42) 11. ja Gleb Karpenko (+3.18) 27. koha.