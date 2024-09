Frolov võib teisipäeval enda nimele saada Premium liiga rekordi

FC Kuressaare – Tallinna FCI Levadia

28. mänguvoor viib sel hooajal neljandat korda vastamisi Kuressaare ja Levadia. Kodumeeskond astub väljakule teadmises, et eelmises voorus jäi valitseva Eesti meistri Flora vastu viigipunktist puudu üksainus värav. Samuti on Kuressaare kuklas teadmine, et viimases kohtumises Levadiaga saadi A. Le Coq Arenal viigipunkt kätte: 21. juulil toimunud mäng lõppes seisuga 0:0. Liigatabelis asub Kuressaare 7. kohal, olles osa viieliikmelisest meeskondade grupist, kelle vahel käib tihe rebimine tabeli 5.–9. koha nimel. Kuressaare arvel on vooru eel 25 punkti, viiendast kohast lahutab neid kuus ja üheksandast kohast üks punkt.

Levadia on tänavu Premium liiga esikohal püsinud vankumatult ning praegugi lahutavad neid lähimast jälitajast turvalised 12 punkti. Kuigi meeskond on hooaja vältel pidanud vastase paremust tunnistama vaid kahel korral, leidis üks neist kaotustest aset just viimases liigamängus, kui Florale jäädi alla 1:2. Võidusoonele ei õnnestunud naasta ka möödunud nädalavahetuse mänguvoorus, sest kohtumine Transiga katkestati ülitugeva vihmasaju tõttu ning mängitakse lõpuni oktoobris.

Kas Levadia naaseb võidulainele või õnnestub Kuressaarel taas punkte röövida, selgub Kuressaare linnastaadionil kell 17.30. Mängu peakohtunik on Andrei Karhu, teda abistavad äärtel Sander Saga ja Neeme Neemlaid ning neljas kohtunik on Tanel Üprus. Videokohtunikuna tegutseb Kristo Külljastinen ja abivideokohtunik on Riivo Stolts. Mängu saab otsepildis jälgida jalgpall.ee vahendusel.

JK Narva Trans – Tallinna FC Flora

Samal ajal pannakse pall mängu ka Narvas, kui Trans võõrustab koduväljakul Florat. Nii nagu Levadia puhul, ei ole ka Narval viimasest liigamängust lõpptulemust kirjas. Koondiseaknale eelnenud kolmes mänguvoorus sai kuuendal kohal asuv Trans mõõtu võtta lähimatelt tabelinaabritelt: tabeli viiendale Tammekale jäädi napilt alla, lähim jälitaja Kuressaare alistati 1:0 ning Kaleviga lepiti 1:1 viiki. Sellel hooajal omavaheliste liigamängudega Transil seni Floralt punkte röövida ei ole õnnestunud, kõige lähemal oldi sellele aprillis, kui kirja saadi napp 3:4 kaotus.

Flora on viimase pooleteise kuu jooksul elus hoidnud head võiduseeriat, mis sai alguse just kohtumises Transiga: 3. augustil teeniti 3:1 võit ning pärast seda ei ole punkte kaotatud. Hea mineku tulemusena leiab Flora end tabelis kolmandal real olukorrast, kus teise koha hõivanud Nõmme Kalju jääb vaid punkti kaugusele. See tähendab, et kui Flora soovib oma positsiooni tabelis hooaja lõpuks parandada, lasub neil eelolevas mängus arvestatav võidukohustus.

Narva Kalev-Fama staadionil pannakse pall mängu kell 17.30 ning otsepilti näitab Soccernet TV. Mängu peakohtunik on Grigori Ošomkov, abikohtunikena tegutsevad Dmitri Vinogradov ja Risto Eelmaa ning neljas kohtunik on Roman Daniljuk. Videokohtunik on Jagnar Jakobson, abivideokohtunikuna tegutseb Aron Härsing.

JK Tallinna Kalev – Paide Linnameeskond

Ka Paide on olnud pikalt võidulainel, mis sai alguse juulikuu lõpus. Nii nagu Flora puhul, algas ka Paide võiduseeria mängust seekordse vastasega: 21. juulil alistati Kalev seisuga 3:1 ning pärast seda Premium liigas punkte kaotatud ei ole. Septembrikuu algul alistas Paide võõrsil Nõmme Kalju – meeskonna, kes on üks konkurente esikolmiku heitluses – ning kuigi praegu asutakse neljandal tabelireal, lahutab neid kolmandast kohast üks ja teisest kohast kaks punkti.

Eesolev mäng võib kujuneda ajalooliseks, sest Andre Frolovil on võimalus tõusta kõigi aegade enim Premium liigas väljakul käinud mängumeheks. Möödunud mänguvoorus tõusis Frolov võrdsele pulgale senise rekordimehe Andrei Kalimulliniga ning praegu on mõlemad kõrgliigas mänginud 517 kohtumist.

Kalev lõpetas septembrikuu algusega kahekuulise võidupõua, kui 1. septembril alistati koduväljakul Pärnu JK Vaprus. Möödunud nädalavahetuse mänguvoorus tuli aga meeskonnal tunnistada Tammeka paremust. Kalevi jaoks on eelolevates mänguvoorudes laual olevad punktid suure väärtusega, sest tabelis käib 5.–9. kohale tihe võitlus ning iga komistus võib hooaja hilisemas faasis kätte maksta.

Kadrioru staadionil kell 19.30 algavas mängus selgub, kas Paidel õnnestub võiduseeriat pikendada või teenib Kalev nende vastu sel hooajal esimest korda punkte. Mängu kohtunikebrigaadi kuuluvad peakohtunik Kristo Tohver, abikohtunikud Silver Kõiv ja Kristjan Lukk, neljas kohtunik Kristjan-Eric Lääne, videokohtunik Juri Frischer ja abivideokohtunik Reelika Turi. Mängu näitab otsepildis Soccernet TV.

Nõmme Kalju FC – FC Nõmme United

18. septembri mängupäeva avab Nõmme derbi, kui vastamisi on Kalju ja United. Olenemata tõsiasjast, et meeskonnad paiknevad tabeli eri otstes – Kalju on teine, United viimane ehk kümnes –, on tänavu kahel korral läinud meeskondade vahel punktid jagamisele. Kui esimesed kaks omavahelist mängu lõppesid viigiga, siis viimati võttis Kalju siiski kindlalt oma - 19. juulil toimunud võõrsilmängus saadi kirja 4:0 võit.

Mõlemal meeskonnal lasub samas eesolevas mängus võidukohustus. Viimasel real asuval Unitedil on 14 punkti ning vahe eelviimasega on kärisenud kümnepunktiliseks. Selleks, et liigast välja langemist vältida, tuleb eesolevates kohtumistes näidata head minekut. Kuigi hõbe- ja pronksmedalite heitluses käib kolme meeskonna vahel tihe rebimine, on teisel real asuval Kaljul praegu vastaste ees kerge eelis. Küll aga on vahe jälitajatega ühe- või kahepunktiline, mistõttu võib igal komistamisel olla kõrge hind.

Hiiu kunstmurustaadionil algab mäng kell 17.30 ning sellele saab kaasa elada Soccernet TV vahendusel. Mängu peakohtunik on Karl Koppel, abikohtunikud on Jaan Roos ja Sten Klaasen ning neljas kohtunik on Paul Kask. Videokohtunike brigaadi kuuluvad Grigori Ošomkov ja Thor Vaas.

Pärnu JK Vaprus – Tartu JK Tammeka

Vooru üks tasavägisemaid vastasseise tõotab tulla viimases mängus, mis viib vastamisi Vapruse ja Tammeka. Kaks meeskonda on tänavu end teineteisele näidanud võrdse vastasena: märtsis jäi 1:0 peale Tammeka ja augustis sama skooriga Vaprus, maikuises voorus lepiti 1:1 viiki. Tabeliseis asetab kerge soosikukoorma Tammeka õlule: tartlased on 31 punktiga viiendad, eelvimasel real asuvast Vaprusest lahutab neid 7 punkti.

Vaprus on viimase kuu aja jooksul läinud liigamängudes vastamisi nii 2., 3. kui 4. kohal paiknevate meeskondadega. Paide ja Flora vastu tuli seejuures tunnistada nappi 0:1 kaotust, Nõmme Kaljule jäädi alla juba kindlamalt. Esineliku meeskondadest on Tammeka viimase kuu jooksul kohtunud Paide ja tabeliliider Levadiaga. Mõlemas mängus löödi küll värav, kuid saadi kirja 1:3 kaotus.

Pärnu Rannastaadionil algab mäng kell 19.00 ning sellele saab telepildis kaasa elada ETV2 vahendusel. Mängu kohtunikebrigaadi kuuluvad peakohtunik Martti Pukk, abikohtunikud Silver Sepp ja Petteri Schultz, neljas kohtunik Oliver Väät, videokohtunik Tanel Üprus ja abivideokohtunik Veiko Mõtsnik.