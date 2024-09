Ingebrigtseni keeruline debüüt poolmaratonil tõi talle Norra rekordi

23-aastane Ingebrigtsen osales alles reedel Brüsselis toimunud Teemantliiga finaaletapil ehk startis Kopenhaagenis 21-kilomeetrisele distantsile vaevalt poolteist päeva hiljem. Sealjuures pole Norra täht enda sõnul nii pikka distantsi jooksnud isegi treeningutel, öeldes, et tema pikad jooksud on maksimaalselt ulatunud 20 kilomeetrini.

Favoriidid läbisid 5 km tähise pühapäeval ajaga 13.53; veidi pärast seda jäid ette kuus meest, kelle sekka kuulusid lisaks Ingebrigtsenile ka maailmarekordimees Jacob Kiplimo ja valitsev poolmaratoni maailmameister Sabastian Sawe.

Ingebrigtsen jõudis 10 km punkti uut Norra maanteejooksu rekordit tähistava ajaga 27.27, aga oli ilmselgelt raskustes ning pidi veidi pärast seda südame löögisageduse langetamiseks seisma jääma. Norralane peatus jooksu käigus veel hiljemgi, puhates käed põlvedel ning ületas finišijoone lõpuks ajaga 1:03.13, mis andis talle 34. koha.

Põnevas jooksus jõudsid Sawe, Kiplimo ja Isaia Lasoi 20 km tähiseni kolmekesi, Sawe leidis lõpusirgel aga otsustava lisakäigu ja võitis ajaga 58.05. Kiplimo kaotas talle neli ja Lasoi viis sekundit. Naiste poolmaratonis läks võit 1:05.11 jooksnud Margaret Kipkemboile, Norra sai pühapäeval ka teise rahvusrekordi, kui Karoline Bjerkeli Grövdal sai seitsmendana kirja aja 1:06.55.

"Kui rahvas ei oleks mind toetanud, ei oleks ma ilmselt finišisse jõudnud," rääkis Ingebrigtsen jooksu järel NRK-le. "Jooksin nii kiiresti kui võimalik kuni keha andis lihtsalt alla. See ei ole ilmselt kõige targem viis poolmaratonile läheneda. Mul on hea meel, et jooksin rekordi, aga see oli algusest peale selgelt liiga kiire tempo."