Eesti jalgpallikoondislane liitus Meistrite liiga lävele jõudnud klubiga

2021. aastal Tallinna FC Flora ridadesse liikunud Jaanika Volkov sai enne valitseva Šveitsi meistriga liitumist Flora naiskonnaga tähistada kolme meistritiitlit ning tänavu ka Balti liiga võitu, vahendab Soccernet.ee.

Volkovi uue koduklubi fookus suunatud Meistrite liigale, mille esimene eelring läbiti kahe edasiviiva võiduga, järgmisena on vastas AS Roma. Naiskonnad kohtuvad esimest korda juba kolmapäeval ning ka Volkov on nimetatud Servette'i koosseisu. Kahe matši koondvõitja pääseb Meistrite liiga alagrupiturniirile.

19-aastane Volkov liitus Servette'iga 2026. aasta juunikuu lõpuni kestva lepingu alusel. Klubi sõnul alustab ta mängimist reservtiimis, kuid kuulub treeningprotsessis esindusnaiskonna ridadesse.