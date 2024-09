Suri Inglismaa klubi Euroopa karikani aidanud ründaja

Shaw aitas Aston Villa 1981. aasta kevadel Inglismaa meistriks ning võitis järgmisel hooajal klubiga Meistrite liiga eelkäija, Euroopa karikavõistlused. Riigi meistritiitli võitmise järel nimetati ta Inglismaa kõrgliiga hooaja parimaks noormängijaks, järgmisel aastal sai ta juba Euroopa parima noormängija auhinna.

"Gary oli talendikas ründaja, kelle võimed aitasid Villal 1980. aastate alguses edu saavutada. Mees, kes oli paljude jaoks iidoliks, rõõmustas klubi poolehoidjaid ja teenis ka individuaalsel tasandil auhindu," kirjutas klubi esmaspäeval.

Villa eest 213 mänguga 79 väravat löönud Shaw mängis ka Blackpooli, Walsalli, Kilmarnocki ja Shrewsbury eest, karjääri lõpetas ta 1992. aastal ja töötas pärast seda analüütiku ja Villa saadikuna.

Aston Villa mängib teisipäeval 41-aastase pausi järel taas Meistrite liigas, kui kohtutakse Berni Young Boysiga. "Meie treeningväljakul on pilt 1982. aastast, Euroopa karikavõistlustest, kus ta oli osaline. See, mis juhtus, on kurb ning me kasutame seda motivaatorina," sõnas Villa peatreener Unai Emery.