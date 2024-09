Õlavigastus lõpetas endise teise reketi hooaja

30-aastane Jabeur sai tunamullu Wimbledonis esimeseks slämmifinaalis mänginud Araabia päritolu tennisistiks, jõudis finaali ka samal aastal New Yorgis ning mullu taas Wimbledonis.

Tänavu on endine maailma teine reket aga hädas olnud vigastustega ning pidi õlamurede tõttu vahele jätma nii Cincinnati kui Washingtoni turniirid ja USA lahtised. Pariisi olümpiamängud jäid Jabeuril väisamata põlvevigastuse tõttu.

"Käesolev aasta on minu jaoks olnud äärmiselt raske ning sportlastena teame, et taastumine on osa teekonnast," tõdes maailma edetabelis 22. kohale langenud tuneeslanna sotsiaalmeedias. "Mind jätkuvalt segava õlavigastuse tõttu olen koos oma meditsiinilise tiimiga langetanud keerulise otsuse hooaeg varakult lõpetada," lisas ta.