Männikul selgusid hooaja parimad veelaudurid

Üheteistkümnendat hooaega tegutsev Nocco Männiku Wakepark korraldas juba mitmendat aastat järjest hooaja lõpuvõistlust, kus laste, harrastajate ja open vanuseklassides osalejad said näidata, mis suve jooksul õpitud on. Kokku astus laupäeval spetsiaalselt sündmuse jaoks ümber disainitud wakepargis võistlustulle 44 veelaudurit.

Zürii liikme Rannar Allorgi sõnul oli võistluse tase tervikuna kõrge ning eraldi tõi mees välja harrastajate taset. "Need sõitjad, kes aasta-kaks tagasi harrastajate vanuseklassis esikolmikusse jõudsid, poleks tänavu võib-olla isegi finaali saanud. Männiku Wakepark on arenenud ja uued takistused, mis siin selles hooajast on, on andnud sõitjatele võimaluse areneda ja proovida uusi trikke, mida ka võistlussõitudel nägime. Pargi ja sündmuse taset näitab ka välismaalt tulnud ja võistelnud sõitjad."

Männiku Wakeparki hooaja lõpuvõistluse tulemused:

OPEN klass (naised)

1. Mari-Liis Siimon (EE)

2. Minni Õunmaa (EE)

3. Sanija Meja (LV)

OPEN klass (mehed)

1. Ralfs Freibergs (LV)

2. Marc-Kaspar Parts (EE)

3. Uku Kustav Oiderma (EE)

Harrastajad (naised)

1. Merilyn Isok (EE)

2. Sandra Reivik (EE)

3. Kerti Järg (EE)

Harrastajad (mehed)

1. Jekabs Gusts (LV)

2. Joosep Malmre (EE)

3. Mihkel Pung (EE)

Juuniorid:

1. Robin-Christopher Raimo (EE)

2. Jaak Joonatan Kruus (EE)

3. Mila Tricia Myllynen (EE)

Nocco Männiku Wakeparki haldamise võttis sellest suvest üle MTÜ Eesti Wake, mille taga on Jaana Junolainen ja Samuel James Rosslyn Clennett. Olles ise ka ise aktiivsed veelaudurid, on nende soov kohaliku veelaua kultuuri järjepidev populariseerimine ja edendamine. See on andnud pargile ja veelaudurite kogukonnale uue hingamise, mis väljendub mitte ainult rekordarv trennides, mida sel suvel igas vanuses huvilistele anti, aga ka pargis, kus ühtekokku kolme 2.0 kaabliga raja peal on 18 obstaaklit, millest neli on pargis alates sellest suvest.

"Tahame, et Harjumaal oleks koht, kus saaksid sõita nii alles alustajad kui pro sõitjad ning et raja mõttes leiaksid leiaksid siit pargist kõik endale jõukohased või vastupidi, väljakutseid pakkuvad obstaaklid. Wake (ingl. k lühend veelaua sõitmisele - toim.) kogub Eestis üha enam populaarsust, kokku on meil juba viis wakeparki ning olgugi, et pargid on mööda Eestit laiali, siis töötame ühtse kogukonnana, et siinset veelaua kultuuri aasta-aastalt arendada," sõnas Junolainen.