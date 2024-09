Viimsi kaotuseta seeria lõppes Flora vastu, Harju tõusis esiliiga liidriks

Tartu JK Welco – JK Tallinna Kalev U21 3:0

Laupäeval kell 17.00 Holm Jalgpallipargis alanud kohtumise esimene värav sündis teise poolaja alguses, kui Marko Mägi sai 47. minutil kirja oma hooaja viienda tabamuse. Kaks minutit hiljem suurendas Erki Mõttus oma hooaja 10. väravast tartlaste eduseisu ning lõppseisu vormistas 80. minutil Johannes Petmanson. Welco sai tulemusega 3:0 teise järjestikuse ning hooaja 13. võidu. Nad on püsinud viimased viis mängu kaotuseta, neist viimases kolmes pole tartlased lasknud endale väravat lüüa. Kalevi duubel jäi tänavu 14. korda punktideta.

FC Tallinn – Tallinna FCI Levadia U21 1:2

Pühapäeval kell 12.30 Lasnamäe Spordikompleksi kunstmurustaadionil toimunud mängu skoor avati 64. minutil, kui Kirill Nesterov viis hooaja 16. tabamusest Tallinna kohtumist juhtima. Levadia duubel suutis mängu siiski lõpus enda kasuks pöörata. Esmalt viigistas Henri Käblik 79. minutil hooaja 16. väravast mänguseisu ning Hubert Liiv lõi teisel üleminutil Levadia duubli kasuks võiduvärava. Tallinn pidi vastu võtma kuuenda järjestikuse ning hooaja 11. kaotuse. Nad on viimase nelja mänguga löönud vaid ühe värava. Levadia duubel sai kolme kaotuse järel hooaja 11. võidu.

Tallinna FC Flora U21 – Viimsi JK 4:1

Pühapäeval kell 12.30 Lilleküla harjutusväljakul alanud kohtumist läksid juhtima võõrustajad, kelle eest oli 15. minutil täpne Mark Hendrik Kukk. Poolaja esimesel üleminutil suurendas Maksim Kalimullin florakate eduseisu kahele väravale, saades kirja oma hooaja 11. värava Esiliigas. 59. minutil oli taas täpne Kukk, kes sai kirja oma mängu teise ning kodumeeskonna kolmanda värava. Kuigi Viimsi vähendas 61. minutil Lorougnon Gohi väravast kaotusseisu, siis seitse minutit hiljem taastas Sander Alamaa florakate kolmeväravalise edu. Tulemusega 4:1 sai Flora duubel kirja hooaja 16. võidu, pikendades kaotuseta seeria viiemänguliseks. Viimsil sai lõpu kuuemänguline võidu– ning kaheksamänguline kaotuseta seeria, kui nad pidid vastu võtma hooaja neljanda kaotuse.

Paide Linnameeskond U21 – Harju JK Laagri 0:6

Mänguvooru ühepoolseim kohtumine algas pühapäeval kell 12.30 Paide linnastaadionil. Külalised läksid kohtumist juhtima 35. minutil, kui skoori avas Daniil Rudenko. Neli minutit hiljem suurendas Harju eduseisu Jako Kariste ning vaheaja eel oli taas täpne Rudenko, kes sai 44. minutil kirja oma hooaja kolmanda tabamuse. 65. minutil lõi Steven Kangur harjukate neljanda värava, saades kirja oma esimese värava Esiliigas. Kaks minutit hiljem jätkas külaliste väravasadu Ander–Joosep Kose, kes jõudis tabamusega kümne väravani tänavusel hooajal. Mängu lõppseisu vormistas 88. minutil Ander Sikk, kes sai kirja oma hooaja kaheksanda tabamuse. Harju sai hooaja esimese kaotuse järel 16. võidu, Paide duubel pidi leppima kuuenda järjestikuse ning hooaja 21. kaotusega.

FC Elva – JK Tabasalu 3:1

Pühapäeval kell 12.30 Elva linnastaadionil alanud kohtumises haaras eduseisu koduvõistkond, kui 27. minutil oli nende eest täpne Devid Lehter. Teise poolaja alguses suurendas Elva eduseisu Kristo Põldsaar, kes tegi skoori nii 54. kui 58. minutil. Markus Vaherna lõi 78. minutil Tabasalu auvärava, kuid lõpuks pidid külalised vastu võtma 1:3 kaotuse. Elva pikendas hooaja kaheksanda võiduga kaotuseta seeria neljamänguliseks, Tabasalu pidi leppima neljanda järjestikuse ning hooaja 21. kaotusega.

Esiliiga tabeliliidriks tõusis 27. vooru järel taas Harju, kes on kogunud 58 punkti. Viimsi jääb neist maha kolme ning Flora duubel viie punktiga. Neljandal real on 48 punkti kogunud Welco, viiendal ja kuuendal kohal vastavalt 38 ja 37 punktiga Tallinn ning Levadia duubel. Elva jääb Levadiast maha nelja punktiga ja hoiab seitsmendat tabelirida, kaheksas on 25 punktiga Kalevi duubel. Paide duubel on 16 silmaga üheksas ning Tabasalu 12 punktiga kümnes.