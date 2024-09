Eesti naised jätkasid maleolümpiat võidukalt, mehed viigistasid

Turniiril 38. asetuse saanud Eesti nelikus mängisid nii Margareth Olde, Sofia Blokhin kui Grete Olde Indoneesia esindajatega viiki, kuid Eesti ajaloo parim naismaletaja Mai Narva kerkis kangelaseks, kui alistas Evi Lindiawati, andes sellega Eestile 2,5:1,5 võidu.

Eesti naiskond on teeninud kuuest vastasseisust neli võitu, jäädes alla Ungarile ja Hollandile, kes on mõlemad eestlannadest ka kõrgema asetusega. Eesti turniir jätkub kolmapäeval Türgi vastu, kellel on maleolümpial 16. asetus.

60. asetusega Eesti mehed jätkasid maleolümpiat viigiga, kui Kaido Külaots ja Andrei Timoshin mängisid Lõuna-Korea maletajatega viiki. Valgetega mänginud Tarvo Seeman pidi Hongjin Ahni paremust tunnistama, kuid Meelis Kanep tegi mustade malenditega Hungi Yunile ära ja seis jäi 2:2 viiki.

Eesti mehed on teeninud kaks võitu, alistades Kuveidi 4:0 ning Guatemala 3:1. Malaisia ning Lõuna-Koreaga mängiti viiki, kuid Kreeka ja Serbia vastu tuli vastase paremust tunnistada. Järgmisena mängitakse neljapäeval Trinidadi ja Tobago esindusega.