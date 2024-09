Poolatar teenis Guadalajaras oma karjääri esimese tiitli

Esmaspäeval maailma edetabelis 32. reale kerkinud 26-aastane Frech ning maailma 88. reket Gadecki pidasid maha tasavägise avaseti, kus kumbki naine teisest eralduda ei suutnud. Võitja selgus kiires lõppmängus, kus Frech seisult 4:5 aga kolm järjestikust punkti võitis ja 7:5 võidu teenis.

Teises setis kaotas poolatar koheselt oma pallingu ning jäi 0:2 kaotusseisu, kuid ronis sellest kiiresti välja. Seisult 3:3 võitis ta kaks geimi järjest, raiskas siis ühe matšpalli ning loovutas geimi, kuid realiseeris kümnendas geimis oma teise matspalli ning teenis 7:6 (5), 6:4 võidu.

Juulis esmakordselt WTA tuuril finaali jõudnud Frechi jaoks tähistab see karjääri esimest tiitlit. "Austraalia lahtistel neljandas ringis, Praha turniiril finaalis ja nüüd see tiitel - see on mu elu parim aasta," sõnas Frech pärast suurt võitu.

"Olen oma saavutuste üle väga uhke, see on tõeliselt imeline tunne. Aastatepikkune töö on hakanud end ära tasuma ja olen selle üle nii õnnelik. Proovin seda hoogu nüüd jätkata," lisas poolatar.