Vigastustega heitlev Jabeur tõmba hooajale joone alla

Endine naiste tennise maailma teine reket Ons Jabeur teatas, et õlavigastus segab teda niivõrd palju, et tuneeslanna sel hooajal enam tenniseväljakule ei astu ning keskendub heategevusele.

30-aastane tuneeslanna on terve hooaja vältel heidelnud õlavigastusega ning tegemist on esimese hooajaga alates 2020. aastast, mil Jabeur pole ühelgi WTA turniiril finaalis mänginud. Kolmekordne slämmifinalist kirjutas esmaspäeval ühismeedias, et keskendub juba järgmisele hooajale.

"See aasta on olnud minu jaoks väga keeruline ja sportlasena tean, et taastumine on samuti tähtis osa teekonnast," sõnas Jabeur. "Õlavigastuse tõttu oleme koos võistkonnaga teinud selle keerulise otsuse tenniseväljakult hooaja lõpuni eemale hoida."

"Võtan nüüd aega taastumiseks, kuid keskendun heategevusele ja tagan, et maailmas tuleks muutus," lisas Jabeur, kes jättis vigastuse tõttu vahele ka Pariisi olümpiamängud.

Kaks aastat tagasi maailma edetabelis teisele reale kerkinud Jabeur on varasemalt rääkinud oma soovist tennis kättesaadavamaks teha, seda eriti piirkondades, kus seda traditsiooniliselt mängitud pole.