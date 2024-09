Eesti rannajalgpallikoondis kohtub MM-il Portugali ja Saksamaaga

Tulevastest vastastest on Eesti hiljuti vastamisi läinud Saksamaaga, kelle üle teeniti Euroliigas viigilise normaalaja järel lisaajal 5:4 võit. Korduvalt on Eesti rannajalgpallikoondis kohtunud ka Portugaliga ja viimati mindi vastamisi mullu juunis, kui vastane teenis napi 6:5 võidu. Eesti ja Kasahstan on läbi ajaloo kohtunud neljal korral. Viimase, 2021. aastal toimunud mängu võitis Eesti 1:0, vahendab jalgpall.ee.

4.–13. oktoobrini Hispaanias Cadizis toimuval rannajalgpalli MM-valikturniiril osaleb 24 Euroopa parimat rannajalgpalli riiki, kes võistlevad finaalturniirile pääsu eest.

Meeskonnad mängivad alagrupis iga vastasega ühe korra liigasüsteemi alusel. Valikturniiril pääseb igast alagrupist veerandfinaali kaks paremat. Kohtumised jätkuvad seejärel sõelmängude süsteemis, kus järgmisesse ringi pääseb vaid võitja.

Tuleva aasta mai alguses Seišellidel toimuvatele FIFA maailmameistrivõistlustele pääsevad vaid neli valikturniiri parimat Euroopa meeskonda.