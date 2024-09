Reimann ja EST1 Racing alustasid sügishooaega pjedestaalikohaga

Reimannil oli etapile tulles missioon panna seljataha pettumus eelmisel etapil Assenis ning selleks oli vaja avavõistlusel navigeerida end läbi vihmaste olude, kus isegi sirgel võis vesiliug tekkida. Autosid lendas liivale palju ja iga kurv oli uus võimalus eksida. Pärast avakurvist eluga pääsemist, hoidis Reimann kätt kindlana ja võttis Rookie arvestuses kolmanda koha, kui sõit punase lipuga lõpetati.

Üldarvestuses tõlgendus see seitsmendaks kohaks etapi võitnud autoralli maailmameistri Kalle Rovanperä taga, kes jätkab edukalt oma ringrajasõiduseiklust.

Kuivenevates oludes sõidetud teisel sõidul jätkas Reimann esialgu sealt, kus pooleli jäi ja tõusis väljasõite täis avaringil seitsmendale kohale samal ajal, kui Race 1 võitnud Rovanperä pöörlema läks. Kõik tundus liikuvat jällegi heal kursil kuni Red Bulli ringrada lõpuks ka Reimanni lõksu püüdis. Sõiduviga langetas eestlase kõrgest konkurentsist välja ja päädis lõpuks 14. kohaga.

Reimanni sõnul oli esimene sõit üks tema keerulisemaid. "Nähtavus oli väga halb ja rada oli täiesti vee all, mis tegi asjad veelgi väljakutsuvamaks, kuna isegi sirgel tekkis vesiliug," selgitas ta. "Ütleme nii, et 220 kilomeetrit tunnis kiirusel kontroll auto üle kaotada ei ole just lõbus kogemus. Õppisin seal palju ja olen tulemusega väga õnnelik, kui arvestada neid olusid."

"Teine sõit oli üles-alla ja mitte see tulemus, mida sihtisime. Aga kiirus oli kindlasti olemas. Jõudsin rajal jällegi kolmandale kohale Rookie kategoorias ja seitsmendale üldarvestuses kuni tegin neljandas kurvi pidurdamisel vea, lasin pidurid blokki ja libisesin otse kruusale. Kokkuvõttes sai palju õppetunde õpitud ja kiirus oli seekord kindlasti olemas. Ma olen väga õnnelik selle üle, mis progressi me tegime ja kuidas nädalavahetuse üldjoontes kulges. Tõsi, teine sõit oli karm, aga seegi on protsessi oluline osa," lisas Reimann.

Nüüd on Reimannil enne Carrera Cup hooaja lõppikut Zolderis vaja ette võtta GT-Cup Europe sarja hooaja viies etapp, mis toimub 26-29. septembril Barcelonas. Kui Reimann samas tempos jätkab, peaks ootamata ka Hispaaniast korraliku tulemust.