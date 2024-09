U-19 jalgpallineiud lõpetasid Balti turniiri karika täiseduga

Eesti U-19 neidude jalgpallikoondis pidas esmaspäeval viimase kohtumise Balti turniiril, kui vastamisi mindi Leeduga. Mäng võideti 3:1, mis tähendab, et Eesti läbis turniiri täiseduga ja teenis juba varasemalt kindlustatud üldvõidu.

Viimaseks mänguks juba karikaturniiri üldvõidu kindlustanud eestlannad asusid Leedu vastu juba viiendal minutil juhtima, kui Karola Purgats suurepärase kauglöögi vastase värava ristnurka saatis.

Paraku vaatas juba minut hiljem tabloolt taas vastu viigiseis: 6. minutil, kui Leedu võttis üles ühe oma vähestest avapoolaja rünnakutest, saatis Agnieška Kazarina kasti tsenderduse, mille Hanna Pihu küll läbi raskuste püüdis, ent pall käis üle väravajoone, vahendab jalgpall.ee.

Eesti edu taastus 29. minutil, kui Aleksandra Kelli penalti realiseeris ning eestlannad läksid riietusruumi 2:1 eduseisul. Edu paisus 62. minutil kahele väravale, kui võistkondlikult hea kokkumängu jätkuna leiti pikema sööduga liini taha sööstnud Jotkina, kes mängis end edukalt löögile ja realiseeris.

Kohtumine lõppeski Eesti neidude 3:1 võiduga, naiskond teenis turniiril kokku kolm võitu: avamängus alistati 1:0 Läti, seejärel 5:0 Fääri saared ning viimases mängus ka Leedu. Viimati õnnestus Eestil selles vanuseklassis neidude arvestuses Balti karikas tõsta 2012. aastal.

"Tunne on uskumatult hea! U-19 koondis pole Balti turniiri pikka aega võitnud ja kogu võistkonna üle on hea meel. [Personal] on imeline ja kõik mängijad olid väga tublid," ütles avavärava autor Karola Purgats.

EM-valikturniiri esimeses ringis kohtub Eesti neidude U-19 koondis Küprose, Šveitsi ja Aserbaidžaaniga. Mängud peetakse 26. ja 29. novembril ning 2. detsembril, turniiri võõrustab Küpros.