New Orleans jooksis Dallase kaitsest üle, tiitlikaitsja Chiefs teenis võidu

Tiheda pühapäeva varasemates mängudes sai suurima üllatusega hakkama aga hoopis New Orleans Saints, kes oli hooaja avamängus alistanud kindlalt divisjonirivaali Carolina Panthersi, aga rändas pühapäeval märksa tugevamale Dallas Cowboysile külla.

Saints skooris esimesel poolajal kõigil viiel rünnakul touchdown'i ning jõudis vastase lõpualasse ka teise poolaja esimesel rünnakul. Cowboys jäeti kohe tagaajaja rolli ning suurepärases hoos Saints teenis taaskord kindla võidu, alistades Dallase 44:19.

Kogenud jooksja Alvin Kamara skooris lausa neli touchdown'i, mängujuht Derek Carr lõpetas ühe rünnaku ise ühejardise jooksuga, aga saatis Saintsi teisel rünnakul püüdjale Rashid Shaheedile 70-jardise söödu. Saintsi kaitse oli samuti vinges hoos, Dallase mängujuht Dak Prescott viidi murule kolmel korral, lisaks Cowboysi söötjalt kaks palli vahelt.

Mullused konverentsivõitjad San Francisco 49ers ja Baltimore Ravens pidid samuti kaotusega leppima. 49ers jäi võõrsil Minnesota Vikingsi vastu teise veerandi alguses 97-jardise söödu järel 0:10 kaotusseisu ning enam viigini ei jõudnudki. Neljanda veerandi alguses jõudis San Francisco korra veel kuue punkti kaugusele, kuid Vikings lisas väravalöögi ning võttis lõpuks 23:17 võidu.

Hooaja avamängus Kansas City Chiefsilt kaotuse saanud Baltimore Ravens juhtis veel neljanda veerandi alguses kodupubliku ees Las Vegas Raidersit 23:13, kuid ei suutnud siis enam ühtki punkti tabloole panna ja Raiders skooris ise 13 vastuseta punkti, et pool minutit enne mängu lõppu väravalöögiga 26:23 võit teenida.

Tiitlikaitsja Chiefs oli ise võidukas, kuid pidi koduplatsil konverentsirivaali Cincinnati Bengalsi vastu omajagu vaeva nägema. Chiefs langes kümme minutit enne mängu lõppu 23:25 kaotusseisu ja ei suutnud oma järgneval rünnakul palli liigutada. Kansas City õnneks püsis nende kaitse tugev ja sundis Bengalsi rünnaku palli tagasi lööma.

Chiefs läks seejärel kahe ja poole minutiga rünnakule, mis päädis pärast Cincinnati otsustaval hetkel tehtud viga lööja Harrison Butkeri 51-jardise väravalöögiga, mis andis tiitlikaitsjale 26:25 võidu.

Teine mänguvoor lõpeb Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva, kui omavahel lähevad vastamisi Philadelphia Eagles ja Atlanta Falcons.

Teised tulemused:

Carolina Panthers - Los Angeles Chargers 3:26

Detroit Lions - Tampa Bay Buccaneers 16:20

Green Bay Packers - Indianapolis Colts 16:10

Jacksonville Jaguars - Cleveland Browns 13:18

New England Patriots - Seattle Seahawks 20:23 (la.)

Tennessee Titans - New York Jets 17:24

Washington Commanders - New York Giants 21:18

Arizona Cardinals - Los Angeles Rams 41:10

Denver Broncos - Pittsburgh Steelers 6:13

Houston Texans - Chicago Bears 19:13