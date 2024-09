Põhja-Londoni derbis jäi peale Arsenal

196. korda peetud Põhja-Londoni derbi ainsa värava eest kandis hoolt Arsenali brasiillasest keskkaitsja Gabriel Magalhaes, kes suunas 64. minutil nurgalöögist tulnud palli peaga Tottenhami väravalati alla.

Arsenal kirjutas tabelisse ühe viigi kõrvale kolmanda võidu ning tõusis Manchester City seljataha teisele kohale. Tottenham asub nelja punktiga 13. tabelireal.

Teises pühapäevases kohtumises sai Newcastle United hiliste väravate toel võõrsil 2:1 jagu Wolverhampton Wanderersist. Mario Lemina viis võõrustajad 36. minutil juhtima, kuid 75. minutil viigistas seisu Fabian Schär ja viis minutit hiljem lõi Newcastle'i võiduvärava vahetusest sekkunud Harvey Barnes.

Võiduga kerkis Newcastle kolmandale kohale, olles kogunud sarnaselt Arsenaliga 10 punkti. Wolves vireleb ühe punktiga 18. positsioonil ehk väljalangemistsoonis.

