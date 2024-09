Van Persie juhendatav klubi sai koduses liigas laastava kaotuse

Hollandi jalgpallikoondise ajaloo kõige resultatiivsem mängija alustas oma treenerikarjääri 2020. aastal Feyenoordi klubis, kuid sai sellest hooajast oma esimese peatreeneri ameti Heerenveeni klubi juures.

Heerenveen sai hooaja avamängus Amsterdami Ajaxilt 0:1 kaotuse, viigistas siis Utrechtiga 1:1 ning teenis Van Persie ajastu kolmandas mängus NAC Breda vastu kindla 4:0 võidu.

Laupäeva õhtul pidi Heerenveen aga vastu võtma tõeliselt laastava kaotuse, kui kodumeeskond AZ Alkmaar alustas väravatega juba neljandal minutil. Kuigi Heerenveen suutis 15 minutit hiljem viigistada, järgnes korralik saun ning Alkmaari klubi lõi ülejäänud 70 minuti jooksul lausa kaheksa vastuseta väravat.

"See oli karm. Karjääri jooksul tuleb ikka omajagu takistusi ette, aga see oli väga suur mõõn. Me saime sellest mängust ilmselt mõned õppetunnid rohkem kui tavaliselt saame," ütles treener Van Persie pärast kohtumist. "Aga see on jalgpalli osa, selline asi ei traumeeri ei mind ega mu mängijaid. Tahame parimaks saada, see hõlmab ka kukkumist ning seejärel püsti tõusmist."

Rekordilise võidu teeninud Alkmaar jätkab Hollandi kõrgliigas teisel kohal, olles kogunud 13 punkti. Esimene on PSV Eindhoven, kes ei ole seni viie mänguvooru jooksul kordagi kaotanud.

Heerenveen on pärast nelja mängu kogunud neli punkti ning jätkab liigatabelis 12. real. "Isegi kui asjad ei ole läinud meie kasuks, on oluline, et me jätkaks samas vaimus. Mängime oma mängu edasi, sellesse ma usun täielikult," sõnas Van Persie.