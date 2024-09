Vigastuspausilt naasnud Messi lõi võidumängus kaks väravat

Copa America finaalmängus pahkluud vigastanud argentiinlane naasis ööl vastu pühapäeva MLS-is platsile, kuid Miami jäi koduväljakul juba teisel minutil kaotusseisu, kui taanlane Mikael Uhre Philadelphia Unioni juhtima viis.

Messi sai naasmismängus jala valgeks 26. minutil, kui mängis Philadelphia kaitsja üle ning paigutas parema jalaga palli külaliste väravavõrku. Nelja minuti pärast saatis Jordi Alba vasakult äärelt madala palli kasti, Luis Suarez astus kavalalt pallist üle ning Messi lõi oma teise. Suarez realiseeris poolaja lõpus ka ise, kuid VAR-iga konsulteerimise järel tuvastati siiski suluseis ning Miami läks riietusruumi 2:1 eduseisul.

Teisel poolajal oli võimalusi märksa vähem, kuid Miami suutis siiski võidule hüüumärgi panna, kui Suarez kaheksandal üleminutil ikkagi värava kirja sai ning Miami teenis oma hooaja 19 võidu.

Miami Interil on 28 mänguvooruga kogutu 62 punkti, millega ollakse MLS-is kindlal esikohal. Idakonverentsis on lähim konkurent FC Cincinnati kümne silma kaugusel, läänekonverentsi esikohal on Los Angeles Galaxy, kes on 29 mänguga kogunud 55 punkti.

MLS-i hooaeg kestab 19. oktoobrini, pärast seda algavad play-off turniir. Finaalmäng toimub 7. detsembril.