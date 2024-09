Ingebrigtsen lõpetab hooaja oma esimese poolmaratoniga

23-aastane Ingebrigtsen sai Brüsselis toimunud Teemantliiga finaaletapil kirja aja 3.30,37, edestades 56 sajandikuga Timothy Cheruiyoti ja Keenia mehele vaid sajandikuga kaotanud olümpiavõitjat Cole Hockerit.

Kahekordest olümpiavõitjast Norra jooksutäht kirjutas jooksu järel sotsiaalmeedias postituse pealkirjas: "milline hea viis hooaeg lõpetada... või?"

Laupäeval teatasid Kopenhaageni poolmaratoni korraldajad, et pühapäevasel võistlusel osaleb ka Ingebrigtsen. "Ootan väga, et ennast esmakordselt testida poolmaratoni distantsil. Tavaliselt sobib see distants mulle treeningul hästi, aga pärast pikka staadionihooaega on huvitav näha, kas üldse suudan finišisse jõuda," ütles Ingebrigtsen.