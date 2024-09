Ivanov: Markil oli raske midagi teha, vastane oli täna lihtsalt parem

Avapäevalalistas Eesti esireket Mark Lajal (ATP 224.) ligi kolm tundi kestnud mängus Usbekistani teise numbri Sergei Fomini (ATP 537.) 6:4, 4:6, 7:6 (6). Sealjuures jäi Lajal kahe Fomini minimurde järel juba 1:5 kaotusseisu, aga võitis järgmised neli pallivahetust ja viigistas seisu. Usbekistani teine reket teenis seejärel oma ainsa matšpalli, mille Lajal tõrjus ja siis lõpetas eestlane kohtumise kolme järjestikuse punktiga.

Eesti teine reket Kristjan Tamm (ATP 978.) pidi päeva teises mängus tunnistama Usbekistani esireketi Humojun Sultanovi (ATP 264.) 7:6 (2), 6:4 paremust ehk avapäev lõppes 1:1 viigiseisul. "Esimene päev lõppes kõige tõenäolisema tulemuse ehk 1:1 viigiga. Kuigi võinuksime ka 0:2 taha jääda ja natuke väiksem võimalus oli see, et ka 2:0 juhtida," vahendab Tennisnet.ee Eesti meeskonna kapteni Vladimir Ivanovi kommentaari.

"Teise päeva reglement on selline, et paarismäng toimub enne üksikmänge ja see kindlasti mõjutas otsust, keda väljakule panna," jätkas Ivanov. "[Johannes] Seeman ja [Siim] Troost on palju koos mänginud, neil on kogemusi ja tunnevad teineteist. Mõtlesin ka teise variandi üle, et panna mängima Seeman ja Lajal. Aga otsustasin, et las paarismängijad teevad oma töö ja Mark keskendub üksikmängule. Pole eriti hea, kui palava ilmaga tuleb enne mängida paari ja siis poole tunni pärast üksikut," tõdes Eesti kapten.

Fomin ja Sultanov alistasid täpselt tund aega kestnud mängus Eesti paari 6:0, 6:4, sealjuures kestis avasett kõigest 21 minutit. Eesti võidulootuste säilitamiseks pidi Lajal siis Usbekistani esireketi vastu matši võitma, aga jäi Sultanovile 75 minutiga alla 4:6, 1:6.

"Vastased Fomin ja Sultanov mängisid väga hästi, ei oodanud isegi, et neil nii hästi välja tuleb. Esimeses setis ei saanud meie poisid tempoga hakkama. Teises setis läks paremaks, aga sellest ei piisanud. Marki puhul oli näha juba algusest peale, et talle mõjus veel eilne kolmetunnine mäng. Vastane näitas väga head tennist ja hoidis taset algusest lõpuni. Ütlen ausalt, et Markil oli seal raske midagi teha, ta oli isegi tubli, et proovis erinevaid variante. Sultanov oli täna lihtsalt parem," sõnas Ivanov.