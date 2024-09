Alcaraz aitas Hispaania Davise karikasarjas veerandfinaali

Roberto Bautista Agut oli Prantsusmaa vastu toimunud päeva avamängus Arthur Filsist üle 2:6, 7:5, 6:3 ning maailma kolmas reket Carlos Alcaraz alistas seejärel tunni ja 20 minutiga Ugo Humbert'i (ATP 18.) 6:3, 6:3. Alcaraz sundis vastast tegema 34 lihtviga ning võitis oma esimeselt servilt 81 protsenti mängitud punktidest.

Põnevas paarismängus said Pierre-Hugues Herbert ja Edouard Roger-Vasselin enam kui kaks tundi kestnud matši järel Pablo Carreno-Busta ja Marcel Granollersi üle 7:6 (7), 6:7 (10), 10:8 võidu, aga 2:1 üldvõit viis Hispaania päev varem edasipääsu kindlustanud Austraalia järel edasi veerandfinaali.

USA ei saanud C-grupis ei Tšiili ega Slovakkia vastu kasutada oma viite parimat üksikmängijat, kuid maailma 40. reket Brandon Nakashima alistas nii Alejandro Tabilo kui Jozef Kovaliki, üksikmängus saatis Cristian Garini vastu edu ka Reilly Opelkat ning Lukaš Kleini vastu Mackenzie McDonaldit ja nii on C-grupis edasipääsu kindlustanud Saksamaa ja USA.

D-grupis alistas Tomas Martin Etcheverry Dan Evansi 6:2, 7:5 ning Francisco Cerundolo Jack Draperi 7:6 (4), 7:5 ja Argentina alistas Suurbritannia, muutes viimaste mängude eel seisu lahtiseks. Kanada on võitnud mõlemad senised mängud, Argentina ja Suurbritannia ühe ja Soome kaotanud mõlemad mängud. Viimases voorus kohtuvad Soome - Argentina ja Kanada - Suurbritannia.

Seis on lahtine ka A-grupis, kus Itaalia on Matteo Berrettini toel alistanud nii Belgia kui Brasiilia, belglastel on koos Hollandiga üks võit ja brasiillastel kaks kaotust.